Opco EP engage les dossiers d'apprentissage en format numérique en moins de 24h

En 2020, Opco EP a géré 48 137 dossiers d'apprentis sans contrat sans aucun flux papier.

Aujourd'hui, l'opérateur de compétences utilise cette expérience acquise pour l'appliquer aux contrats d'apprentissage avec une dématérialisation des flux et une automatisation des points de contrôle incluant la possibilité de signature électronique. Ce système d'engagement des dossiers d'apprentissage est totalement automatisé et à disposition des entreprises et des CFA.

Grâce à ces innovations de services, l'engagement des dossiers d'apprentissage en format numérique s'effectue en moins de 24 heures.

Depuis septembre, Opco EP est en mesure de proposer une garantie d'engagement des contrats d'apprentissage déposés par une entreprise ou un CFA sur ses portails numériques (Mes services en ligne et Action apprentissage) en moins d’un jour (contre 3 semaines en 2020), si le dossier est complet.

Ces résultats positifs révèlent que la dématérialisation est maintenant bien ancrée puisque le taux de dématérialisation a doublé, passant de 34 % à 75 % en une année.

Opco EP souhaite aller plus loin avec le développement de nouvelles fonctionnalités telles que le système de notifications et l’interface de programmation applicative (API) pour les CFA.

Désormais, les entreprises recevront systématiquement une notification de bonne réception couplée avec une notification de financement lorsque le dossier est engagé. Les CFA, quant à eux, pourront bientôt faire le choix d'utiliser l’API développée par l'inter-Opco, leur permettant d'envoyer leurs contrats directement à Opco EP depuis leur système sans nouvelle saisie sur notre portail.

273 CFA subventionnés en équipements de formation

Dans le cadre des actions de valorisation des métiers et de l'apprentissage, l'Opco des EP a également renforcé son soutien financier auprès des CFA. Cet investissement massif a permis aux CFA de répondre à la demande et renforcer leurs actions auprès des jeunes.

Ce sont 273 CFA qui ont pu bénéficier des subventions de l'Opco EP pour financer leurs équipements de formation. Cette action a été renouvelée avec l'accord du Conseil d'administration, dès septembre dernier.