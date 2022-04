Opah : Paris Ouest La Défense, Courbevoie et Puteaux aux côtés des habitants

La maire de Puteaux était notamment accompagnée de Stéphanie Soares, conseillère territoriale et conseillère municipale déléguée à la transition énergétique de Courbevoie et de Brigitte Palat, conseillère territoriale et adjointe au Maire de Puteaux.

Œuvrer en faveur de la transition énergétique, préserver nos ressources naturelles, mais également améliorer notre qualité de vie au quotidien sont des enjeux sont de taille pour lesquels il est nécessaire d’œuvrer à échelle locale. Conscientes également de ce que cela implique sur les ménages en matière de pouvoir d’achat. Courbevoie et Puteaux ont décidé d’ouvrir la Maison de l’OPAH afin de répondre aux besoins des habitants.

Avec cette maison, ils bénéficieront d’un lieu concret où ils pourront trouver l’aide de professionnels en mesure de les accompagner gratuitement dans leurs démarches de rénovation énergétique de leur habitation. Ils pourront ainsi identifier les travaux subventionnables et les aides dont ils peuvent ensuite bénéficier.

Un an après, l’action continue

En mars 2021, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD) et les communes de Courbevoie et Puteaux ont mis en place une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) énergétique d’une durée de 5 ans, dans les quartiers Gambetta et une petite partie du Faubourg de l’Arche (dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense) à Courbevoie et celui de la Colline à Puteaux, comprenant environ 4 500 logements. L’ouverture de la maison de l’OPAH est donc la concrétisation logique de cette démarche entreprise il y a un an.

Cette opération d’amélioration de l’habitat privé a pour objectifs de :

Favoriser la rénovation thermique des logements et des immeubles

Lutter contre la précarité énergétique des ménages

Lutter contre l’habitat indigne

Adapter les logements et immeubles à la perte d’autonomie et au handicap

Développer l’offre de logements à loyer encadré

Située au 16 place des Dominos, elle se trouve au cœur de la zone concernée par ce dispositif. Un accueil sur rendez-vous sera organisé à la maison de l’OPAH afin de bénéficier de conseils personnalisés avec des experts. Cette démarche s’inscrit ainsi dans le prolongement des actions engagées par le Territoire, Courbevoie et Puteaux en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat et fortement soutenues par l'Etat et l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

« Avec cette opération, portée par Mesdames Stéphanie Soarès et Brigitte Palat, nous avons l’ambition de lutter contre les passoires thermiques en remettant sur le marché de nombreuses habitations d’une qualité énergétique exemplaire et répondre ainsi aux attentes légitimes des habitants de nos communes », indiquent Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et président du territoire Paris Ouest La Défense et Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux.

Plus d’infos via la vidéo : https://www.facebook.com/villecourbevoie/videos/190825469905088