OPA VideoFutur : Solferino Associés conseille Netgem

Solferino Associés a conseillé Netgem, société cotée sur Euronext, dans le cadre de l’offre publique d’achat à titre principal assortie d’une offre publique d’échange à titre subsidiaire déposée par Netgem le 5 février 2013 et visant la totalité des actions et des obligations convertibles en actions de VideoFutur, société cotée sur Alternext. L’offre publique d’achat porte sur un montant maximal de 17 millions d’euros. Les principaux actionnaires et obligataires de VideoFutur, la société J2h, la société Fast Forward, ainsi que les fonds Moussetrap, Moussescale, Mousseville L.L.C. et Moussedune L.L.C., qui détiennent ensemble plus de 70 % du capital et des droits de vote, ont annoncé leur intention d’apporter leurs actions et leurs obligations convertibles en actions à l’offre publique. L'équipe Solferino Associés était composée de Fouad Bellaaroussi et Bernard-Olivier Becker (Associés) et Marie Plassart (Collaborateur).