Onepilot lève 2,5 millions d'euros et réinvente le support client

La jeune pépite annonce son lancement officiel et sa première levée de fonds de 2,5 millions d'euros avec Global Founders, Kima Ventures et plusieurs business angels renommés comme Thomas Rebaud (fondateur de Meero), Roxanne Varza (directrice de Station F) ou encore Baptiste Corval (fondateur de Phenix). L'équipe fondatrice est faite de Kenza El Ghadouini (ex-Foodora et Cowash), Lucas Bornert (ex-Voi et Bolt), Adrien Hugon (ex-Cowash), Pierre Latscha (ex-Starquest) et Robin Monnier, (ex-Cowash).

Onepilot compte embaucher plus d'une trentaine de profils et des centaines de prestataires freelance. Depuis le lancement de sa version bêta il y a quelques semaines, l'entreprise travaille déjà avec plus de 30 clients comme Respire, Blissim ou encore Les Raffineurs.