On se baigne à La Villette

Quatre bassins offriront pendant tout l'été aux Parisiennes, aux Parisiens et aux visiteurs la possibilité de se baigner en eau libre.

Cette aire de baignade prend la forme d'une structure flottante de 16 m de large sur 100 m de long, partagée en quatre structures distinctes.

Les baigneurs pourront en profiter gratuitement jusqu'au 9 septembre, tous les jours de 11 h à 21 h. Deux pataugeoires d'une profondeur maximale de 40 cm sont proposées aux enfants, sous le contre d'un adulte accompagnant.

Des cabines de change, des douches et des sanitaires seront disponibles à proximité, et des maîtres nageurs professionnels veilleront à la sécurité du public. Nouveauté 2018 : une application smartphone permettra au public de connaître en temps réel le taux d'occupation des bassins et le temps d'attente pour y accéder.

La qualité de l'eau est testée quotidiennement, en lien avec l'Agence régionale de santé.