On n'est pas toujours l'employeur de son aide à domicile

Il en résulte qu'en cas de litige, ce n'est pas ce particulier, mais l'association, qui doit assumer les obligations dues au salarié. C'est le cas, d'après la Cour, même si le particulier a signé un contrat de travail, lorsque le salarié fait partie d'un groupe géré par une association qui organise les horaires de tous, notamment auprès de plusieurs utilisateurs, contrôle la présence, le travail et donne des instructions. Il y a alors un service organisé au sein duquel les conditions de travail sont déterminées unilatéralement par l'association, expliquent les juges, ce qui caractérise le lien de subordination de tout contrat de travail. L'association, ajoutent-ils, ne peut pas prétendre qu'elle ne remplirait qu'un rôle de simple mandataire et d'accomplissement des formalités administratives, fiscales et sociales. (Cass. Soc, 28.11.2012, N° 2531).