Omnivore : beau succès avec 6 600 festivaliers

Chefs, intervenants, partenaires, exposants et festivaliers avaient tous rendez-vous dernièrement, au Parc Floral de Paris, pour participer à l’Omnivore Food Festival. Cet événement incontournable de l’alimentation a cette année encore été un grand succès avec 6 600 festivaliers.

Durant trois jours, 115 chefs, artisans et intervenants se sont succédé pour présenter au public une centaine de masterclass et de tables rondes autour de la thématique “manger demain”. Le secteur devant faire face à des défis immenses liés au dérèglement climatique et aux potentielles pénuries de ressources. “Changer les cultures”, “les aliments à venir”, “demain faut-il être végétarien ?”, “les produits du terroir” ou encore “les alternatives possibles” ont été les principales problématiques abordées afin de réfléchir à des solutions pour l’avenir. Les festivaliers ont aussi pu déambuler dans les allées du salon où plus de 80 exposants et partenaires étaient présents.