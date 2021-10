Olivier Cousi et Nathalie Roret élus

Résultats du second tour de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre



30 845 inscrits - 10 201 votants - 149 votes blancs

Joël Grangé et Laurence Krief : 3 577 voix

Pierre-Olivier Sur et Vanessa Bousardo : 3 415 voix

Eric Le Quellenec et Anne-Laure Casado : 3 399 voix

Frédéric Chhum et Virginie Ribeiro : 3 367 voix

Alexandra Aumont et Edmond-Claude Frety : 3 259 voix

Michel Levy et Ana Atallah : 3 225 voix

Yannick Sala et Emilie Chandler : 2 935 voix