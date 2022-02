Ogletree Deakins : cooptation de deux associés en droit social

Ogletree Deakins promeut Karin Dulac et Alexandre Abitbol au rang d’associés et intègre deux nouveaux counsels. Alors que le cabinet s’apprête à fêter bientôt ses 5 ans en France, le cabinet dédié au droit social en France et dans le monde continue son développement avec la nomination en tant qu’associés de Karin Dulac, arrivée depuis 3 ans chez Ogletree Deakins et ayant exercé précédemment 10 ans chez Proskauer, et d’Alexandre Abitbol, avocat ayant exercé chez Capstan et Hogan Lovells avant de rejoindre Ogletree Deakins il y a 5 ans.

Karin Dulac accompagne ses clients dans des dossiers de restructurations à enjeux (RCC, APC, PSE, fermeture de sites) et la renégociation de leurs statuts collectifs à la suite d’opérations de réorganisations. Elle a également développé une expertise toute particulière sur l’égalité Femme-Homme et accompagne les entreprises en conseil comme en contentieux dans tous les aspects de la discrimination au travail.

Alexandre Abitbol est spécialiste en droit du travail. Parallèlement à son activité de conseil, dans tous les domaines du droit du travail, il a développé une expertise reconnue en matière de contentieux collectifs et individuels. Il est également conseiller prud’homal au Conseil de prud’hommes de Nanterre et délégué du Bâtonnier de Paris dans le cadre de la mission Zen Prud’hommes au sein du Conseil de prud’hommes de Paris.

Ces dernières semaines, le cabinet Ogletree Deakins a également accueilli Pascale Ernst, of-counsel en droit de la protection sociale et de la retraite, Paul Clair, counsel en gestion et stratégie sociale des réorganisations et Eric de Laboulaye, collaborateur.

« La cooptation de Karin et Alexandre et l’arrivée de nouveaux counsels et collaborateurs s’inscrit parfaitement dans le développement de notre offre sur l’ensemble des problématiques des entreprises en droit du travail et gestion des ressources humaines. Karin et Alexandre sont tous les deux des avocats de grande qualité, qui accompagnent nos clients, grands groupes institutionnels français, entreprises du CAC40 et SBF120, et filiales françaises de grands groupes internationaux, depuis de nombreuses années. Nous nous réjouissons de leur promotion, qui est la juste récompense de leur fidélité au beau projet de bâtir en France un nouvel acteur de référence du droit social français. », souligne Cécile Martin, associée gérante du cabinet Ogletree Deakins.

« Ogletree Deakins a déjà 5 années d’existence. L’occasion pour nous de regarder un temps le chemin parcouru avant de reprendre notre marche en avant. Nous sommes passés de 6 avocats à une équipe d’une trentaine de professionnels basée à Paris, Lyon et Nantes et notre chiffre d’affaires, grâce à la confiance dont nous honorent nos clients, a été multiplié par 8,5. Notre profond ancrage français sur des opérations locales extrêmement complexes couplé à une présence internationale unique en droit social avec 900 avocats répartis dans 53 bureaux est inégalé sur le marché. De plus, la stratégie que nous développons depuis le début de la création du cabinet, qui est d’offrir une expertise multi-facette en droit social français à nos clients, nous a conduit à être d’ores et déjà référencé parmi les acteurs français incontournables en la matière. », explique Jean-Marc Albiol, associé fondateur chez Ogletree Deakins.

« La démarche entrepreneuriale d’Ogletree Deakins nous a permis de développer notre clientèle dans un esprit collaboratif et centré sur l’humain. Nous remercions le cabinet pour sa confiance et nous réjouissons de poursuivre l’expérience dans notre grande famille professionnelle. Nous nous réjouissons de travailler avec les six autres associés et counsels du cabinet, non comme une équipe au sein d’un cabinet, mais en tant que membres d’une seule et même équipe soudée », ajoutent Karin Dulac et Alexandre Abitbol.

Karin Dulac est titulaire du Master 1 Droit Social – Institut des Etudes du Travail de l’Université Lumière Lyon II (2004-2005), du Master 2 Professionnel Juriste de droit social de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005-2006), et a obtenu le barreau en 2008. Elle a débuté sa carrière au sein du Cabinet Proskauer, puis a rejoint le cabinet Ogletree Deakins en 2018 en qualité de Counsel.

Alexandre Abitbol est, quant à lui, titulaire du Master 1 en Droit social (2005) et du Master 2 Droit et Pratique des Relations du Travail (2006) de l’Université Panthéon Assas (Paris II). Après avoir obtenu le Master en Management de l’EDHEC (2009), il a obtenu le barreau en 2010 et le certificat de spécialisation en droit du travail en 2019. Il a initié sa carrière chez Capstan et Hogan Lovells avant de rejoindre Ogletree Deakins en 2017.