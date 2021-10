OEC Paris IDF : INNEST lance un appel à candidature pour sa 2ème promotion

Par ce second appel à promotion, l'OEC souhaite sélectionner les 4 à 5 pépites qui rejoindront son programme d'accompagnement d'une durée de huit mois, de mai à décembre 2021. Les projets retenus, respectueux des règles de déontologie de la profession, viseront le développement d'outils innovants de data-visualisation, de traitement de la data, d'intelligence artificielle, d'automatisation des processus ou faciliteront le métier d'expert-comptable, amélioreront la performance de leur cabinet ou impacteront directement leurs clients. Gain de temps, productivité optimisée, amélioration des processus ou encore développement de nouvelles missions… les objectifs sont multiples.

Des startups sélectionnées par un jury d'experts d'exception

Les startups sont choisies, à l'issue de l'appel à projets, par un jury d'experts composé de trois experts-comptables spécialistes des sujets tech, de trois partenaires professionnels : AG2R La Mondiale, des experts financiers, Intuit/ QuickBooks, et de trois fonds d'investissements spécialisés dans les Fintech. Lors de la délibération, ces experts prendront en compte le niveau de maturité des startups candidates, le profil des fondateurs, leur impact sur la profession ou encore la motivation de l'équipe. Les résultats seront dévoilés au mois d'avril. Innest souhaite donc continuer à accompagner les évolutions technologiques de son écosystème avec l'OEC Paris Île-de-France qui a créé, lors de sa première promotion en 2020, un véritable dispositif destiné aux startups développant des solutions innovantes au service de la profession (AccounTech).

Comme le souligne Laurent Benoudiz, président de l'OEC Paris Île-de-France, la création de cet accélérateur vise à « répondre au double constat : d'un côté, les startups cherchent à percer le marché des experts-comptables et peinent à obtenir des retours d'expérience des professionnels pour challenger leurs produits et valider leur business model ; et de l'autre, les cabinets d'expertise comptable, quelle que soit leur taille, ont du mal à identifier au sein de l'écosystème des startups de l'AccounTech les solutions les plus pertinentes pour leur activité ».

Un programme d'accélération sur mesure

Avec sa deuxième promotion, INNEST va pouvoir booster davantage et de façon significative le développement des startups accueillies au sein de son programme en leur faisant tester leur solution et ses fonctionnalités. Cet accompagnement leur permettra aussi de valider leur business modèle, leur stratégie de prix, leur identité de marque, leur équipe etc.

Quel avenir pour les startups sélectionnées ?

Avec INNEST, plus de 250 experts-comptables, qui constituent aujourd'hui le pool de bêta-testeurs pour permettre aux jeunes pousses de bénéficier d'un retour d'expérience rapide sur leur produit de la part des experts-comptables eux-mêmes, apportent directement leur contribution au développement de solutions innovantes. Ainsi, durant huit mois, chaque start-up se verra attribuer un groupe de bêta-testeurs chargés de les challenger sur leurs solutions tout au long du programme. Toutes suivront également des ateliers réfléchis de manière à correspondre le plus précisément possible à leurs besoins qui s'appuieront sur une découverte du marché des experts-comptables, sa structuration et ses spécificités et des ateliers ciblés dans le domaine des ventes, du marketing, des levées de fonds ou encore celui RH.

Chaque start-up sera également suivie par un mentor expert-comptable spécialiste des sujets propres aux startups, pour l'accompagner régulièrement, la motiver et l'aider à grandir en lui apportant une vision métier ainsi que conseils et bonnes pratiques.