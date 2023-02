Octo avocats : arrivée de Stéphanie Marinetti en tant qu’associée

Le cabinet octo avocats est ravi d’accueillir Stéphanie Marinetti en qualité d’associée. Une nouvelle union qui s’inscrit dans sa volonté de consolider une équipe d’associés en droit du travail, aux profils complémentaires.

Depuis sa création en 2019, octo avocats poursuit sa croissance avec une spécificité cardinale : intégrer la culture de l’entreprise et ses caractéristiques afin de proposer à chacun de ses clients un accompagnement sur mesure, précis et opérationnel.

Avec Stéphanie Marinetti, octo avocats s’adjoint non seulement une personnalité en accord avec les valeurs du cabinet, mais également une expertise de pointe en relations individuelles et collectives du travail notamment dans les secteurs bancaire, de la grande distribution, de l’enseignement et du logement social.

Marlyn Notari annonce cette belle association qui « marque une nouvelle étape, celle d’accélérer le développement de notre cabinet en droit du travail tout en renforçant la confiance de nos clients actuels ». Son implication, sa créativité et ses compétences, apporteront un regard nouveau sur les réalités et les impératifs des entreprises et permettra d’enrichir l’offre d’octo avocats en droit social.

Pour Julien Michellet-Giudicelli, associé, « Stéphanie partage notre vision : comprendre l’activité et l’histoire du client afin de déterminer la stratégie juridique et la réponse que l’on doit apporter à ses problématiques ».

Stéphanie Marinetti rejoint une équipe soudée composée des deux associés, Marilyn Notari et Julien Michellet-Giudicelli ainsi que de deux collaboratrices impliquées dans l’intelligence collective, Meryl Elmaleh et Fanny Fraix-Bavuz. Une équipe qui se consacre pleinement à la défense des intérêts de ses clients, tant en conseil qu’en contentieux, avec professionnalisme, conviction et pragmatisme.

Pour Stéphanie Marinetti, « Continuer mon aventure professionnelle chez octo avocats répond à ma volonté de faire partie d’un cabinet qui me ressemble pour valoriser une identité commune au bénéfice de nos clients ».