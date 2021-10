Observatoires des loyers : mise en place de 17 sites pilotes

Afin d'améliorer l'information du public, de disposer d'une connaissance du marché locatif précise, complète et homogène sur l'ensemble du territoire, et de pouvoir cibler plus finement les politiques publiques de logement, Cécile Duflot veut créer un réseau d'observatoires des loyers.

Répartis sur l'ensemble du territoire et représentatifs de la diversité des situations du marché de la location, 17 observatoires pilotes,structures déjà existantes, portées par des collectivités territoriales et issues d'initiatives locales variées, ont été retenus pour une première phase d'expérimentation.

Une évaluation du dispositif sera réalisée à l'été 2013, afin de pouvoir lancer l'extension du dispositif dès la rentrée 2013.

Un comité scientifique de l'observation des loyers, composé d'experts indépendants, garantira la rigueur et la qualité des méthodes de recueil et de traitement des données. Il suivra aussi les modalités d'évaluation et de déploiement du dispositif.