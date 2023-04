Observatoire régional de santé : panorama de la santé des Franciliens

Département santé de l’Institut Paris Région, l’Observatoire régional de santé en Île-de-France a dernièrement réalisé un état des lieux de la santé des Franciliens. Ce panorama, réalisé dans le cadre de la préparation à l’élaboration du Projet régional de santé 3 (PRS3 : 2023-2027), a notamment montré une augmentation de l’obésité massive, une santé préoccupante pour les jeunes, ou encore le manque de soin pour la santé mentale.

Une accentuation de problématiques anciennes

« Ce bulletin de santé des Franciliens, au lendemain d’une crise sanitaire inédite, en montre ses effets à court terme, notamment sur l’espérance de vie, mais aussi la persistance et l’accentuation de problématiques de santé publique plus anciennes », a ainsi déclaré Isabelle Grémy, directrice de l’Observatoire. En effet, d’après ce rapport, l’effet de la Covid-19 sur l’espérance de vie des Franciliens est « spectaculaire ». Elle a ainsi reculé de 1,4 an pour les femmes et de 1,8 an chez les hommes en 2020. Autre élément mis en avant, la pandémie a creusé les inégalités territoriales : l’écart de l’espérance de vie entre les Hauts-de-Seine, niveau le plus haut, et la Seine-Saint-Denis, le plus bas, précédemment de 2,6 ans, est monté à 3,9 ans.

La santé des jeunes est « préoccupante »

L’Observatoire a également montré que l’obésité massive gagne du terrain. La proportion d’adultes en surcharge pondérale est restée stable entre 2017 et 2021 en Île-de-France, mais une augmentation de l’obésité massive, soit un IMC supérieur à 40, a été observée. Les personnes en souffrant seraient de l’ordre de 13,3 %. La santé des jeunes est, de son côté, « préoccupante ». Le niveau de plaintes somatiques et psychiques chez les collégiens et les lycéens est élevé. Ainsi 17,8 % des adolescents seraient insomniaques, 40 % en restriction de sommeil, 20 % en privation de sommeil. Parmi les raisons invoquées, le stress lié au travail scolaire à 30 %, le cyberharcèlement à 6 %, ou encore le harcèlement scolaire à 5 %.

Un manque d’offre de soins

Le rapport a également mis en avant une « très forte augmentation de la prévalence des épisodesdépressifs caractérisés entre 2017 et 2021 » en Île-de-France, probablement « en lien avec la crise sanitaire et notamment chez les jeunes, les personnes seules ou ayant de faibles revenus ». Pour la première fois, les troubles de santé mentale ont été identifiés comme première cause de mortalité maternelle. Or, selon l’Observatoire, « l’offre de soins en santé mentale est particulièrement déficiente », avec des « taux d’hospitalisation extrarégionaux importants » et une « démographie de psychiatres libéraux concentrée dans l’hyper centre ».

« Alerter les décideurs sur les évolutions actuelles »

La consommation quotidienne d’alcool a baissé entre 2017 et 2021, même si le « binge drinking » (au moins 6 verres), s’ancre chez les jeunes Franciliens. En effet, 20% des moins de 35 ans « le pratiquent au moins une fois par mois ». Quant à la consommation de cannabis, elle est restée stable entre 2017 et 2021.

Selon Isabelle Grémy, « la diversité de ces territoires, très inégaux socioéconomiquement et en matière d’environnement, met en lumière des situations de santé bien différentes. La crise de la Covid-19 passée, les indicateurs de santé pré et post crise doivent alerter les décideurs sur les évolutions actuelles ».