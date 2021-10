Observatoire CNCFA Epsilon : faiblesse de la cession-transmission en France

Créé en 2010 par Epsilon Research et la Compagnie nationale des conseils en fusions et acquisitions (CNCFA), ce “Baromètre national de la Transmission de PME en France” s a pour but d'éclairer les acteurs professionnels comme les Pouvoirs publics sur les évolutions du marché de la transmission et pallier l'absence de statistiques nationales sur le sujet.

Pour l'expert, cette étude a l'avantage de faire ressortir trois éléments : « la conjoncture 2018, l'analyse des acquéreurs et les éléments structurels du marché de la transmission ». L'objectif étant « d'avoir une vision précise du marché ».

Selon Grégoire Buisson, les PME ayant entre 20 et 250 salariés représentent un marché très important aujourd'hui, « notamment dans l'objectif d'avoir davantage d'ETI en France ». L'expert « constate une confirmation de la reprise de l'an dernier, après un long cycle baissier avec une décroissance moyenne de 3 % par an depuis 2009 », mais souligne « la faiblesse de la cession-transmission en France malgré tout ».

Plus en détail, le baromètre comprend :

• une appréciation du potentiel du marché français (nombre de transmissions de PME à venir) à partir de données macro-économiques et d'études spécifiques effectuées par des acteurs publics, dont nous effectuerons une synthèse régulière ;

• le suivi du marché “apparent” (transactions recensées d'une valeur d'un à 50 millions d'euros) à partir des données professionnelles sur les transactions réalisées sur les 6 derniers mois (sources : bases de données Epsilon Research/ EMAT & EDAT, Experian Corpfin, Invest Europe, France Invest) ;

• une appréciation qualitative sur l'évolution du marché par les professionnels (conseils indépendants en fusions & acquisitions), à partir d'un questionnaire réalisé chaque année.

« Si 2 017 a été très bonne, avec une reprise plus forte que prévu initialement, 2 018 a une croissance beaucoup plus mesurée mais qui confirme des niveaux élevés et une belle reprise de + 16 % de l'activité en volume ».

Les facteurs sont divers : taux d'intérêts bas, reprise de la croissance, politique pro-business, réforme fiscale, loi Pacte... « Toutes les planètes du M&A étaient alignées en 2017 pour que les affaires reprennent », explique Grégoire Buisson.

La structure du marché est composée de 75 % de transmissions par cessions (estimées à 3 400 en 2018), et de 25 % de transmissions intrafamiliales (estimées à 1 200), moins que chez nos voisins européens.

L'expert constate une augmentation continue des prix d'acquisition des PME avec 13 % de croissance des multiples et confirme le rôle majeur du “capital-transmission” ou LBO small cap (le plus élevé de la zone euro) sur les opérations au-dessus de 15 millions. Logiquement, la part de marché des acquéreurs industriels (grandes sociétés) augmente avec la taille des entreprises transmises, toutefois certains acquéreurs industriels se tournent vers des petites entreprises pour former des conglomérats. Il y a toutefois un « déséquilibre persistant entre l'offre et la demande ».