Objectif ETI by RSM, un média à succès

Le réseau RSM développe depuis presque deux ans son média Objectif ETI By RSM consacré aux entreprises en développement, start-ups, petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire, ayant le statut ETI. Ce dernier, créé par la loi de modernisation de l'économie en 2008, concerne un ensemble d'entreprises hétérogènes présentant des points communs que sont un chiffre d'affaires entre 50 millions et 1,5 milliard d'euros et un total du bilan entre 43 millions et 2 milliards d'euros.

Ce site vise à accompagner, par des témoignages et des conseils, les entreprises abordant les grandes étapes de leur histoire comme le financement, le développement international, le recrutement ou encore la mise en place de partenariats, notamment dans un contexte de crise mondiale liée à la Covid-19.

Implanté dans six grands pôles économiques en France, Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, Colmar et l'Océan Indien, RSM donne la parole à ceux qui font l'économie sur l'ensemble du territoire et joue ainsi son rôle de partenaire de confiance des dirigeants. Comptabilisant aujourd'hui près de 100 000 visites et plus de 157 000 pages vues, Objectif ETI by RSM poursuit son développement et réfléchit à un nouveau design de son interface pour notamment, s'étendre à l'échelle européenne.

« Objectif ETI By RSM est une initiative unique qui, à travers des témoignages d'experts et de dirigeants d'entreprises, donne les clés pour changer d'échelle tout en mettant en lumière les pépites du tissu économique français. Grâce à ce portail, RSM renforce son rôle de conseil stratégique et opérationnel. », commente Jean-Michel Picaud, président de RSM en France.

Contenu éditorial

Chaque mois, Objectif ETI by RSM propose des témoignages et de portraits d'entrepreneurs, une interview d'expert, une boîte à outils, des sondages et des chiffres-clés, afin d'apporter des éclairages économiques et pratiques, à l'échelle nationale et locale. En près de deux ans, ce média a permis de donner la parole à plus d'une trentaine d'entreprises et de valoriser l'expertise d'une vingtaine d'experts RSM sur des sujets majeurs pour ces dernières comme la comptabilité, la raison d'être, le management ou encore le télétravail. Ce rythme de publication soutenu a engendré une progression continue du trafic sur le site, qui est passé de 49 000 visites uniques enregistrées fin 2019 à près de 100 000 visites en septembre 2020, ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn.

« Le média Objectif ETI by RSM illustre notre volonté de soutenir les entreprises de croissance. Nous souhaitons donner la parole aux dirigeants pour que raisonnent – encore plus aujourd'hui – leurs témoignages. », ajoute Charlotte Bosc, directrice de la communication et du marketing de RSM France.