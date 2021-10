Un numéro vert (0 800 94 25 80) sera mis en place, à partir de jeudi 26 novembre et pour une durée de quatre mois, afin de répondre aux questions des proches des victimes et de les accompagner dans les démarches juridiques.

Ce numéro fonctionnera tous les jours, 7 jours sur 7, de 7h à 21h durant la semaine et de 8h à 20h le dimanche.

Une personne prendra le message et un notaire rappellera dans un délai très court.