Numérique : le Medef lance le MOOC Métamorphoses

Métamorphoses est un MOOC dédié à la transformation numérique, à destination principalement des dirigeants des TPE et PME. Pour les aider à rattraper leur retard sur le numérique en B2B, le Medef a imaginé avec les enseignants du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et du groupe Caisse des dépôts, une formation en six points : se préparer à la transformation numérique de l’économie, innover différemment, adapter le management, développer la relation-client, s’ouvrir à l’international, ou encore s’enrichir de témoignages d’entrepreneurs qui ont déjà bien pris le virage numérique. Le MOOC sera accessible gratuitement, exclusivement pour les adhérents du Medef.