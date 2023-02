Numérique et audit : les commissaires aux comptes, acteurs de confiance

Rythmée par des conférences, des témoignages et des tables rondes, cette journée a été l’occasion pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de sensibiliser les auditeurs et les experts sur les enjeux de la transformation numérique des entreprises et leur impact sur les missions des commissaires aux comptes, à commencer par leur mission de certification.

L’objectif de cet évènement est d’accompagner les professionnels du chiffre de manière concrète pour maintenir le cap de la transformation numérique et arriver à faire évoluer leur pratique, exercée dans un univers toujours plus dématérialisé. Soucieuse d’accompagner et d’anticiper l’impact des technologies émergentes sur la profession, la CNCC s’efforce de proposer des solutions à même de favoriser l’acculturation des commissaires aux comptes et d’accélérer leur formation. Ainsi, en ouverture sa journée Confiance numérique, Yannick Ollivier, président de la CNCC, et Nathalie Malicet, présidente de la Commission Prospectives & Innovation de la CNCC, ont présenté une série nouvelles fiches techniques sur « la prise en compte du système informatique dans la démarche d’audit ».

Six fiches techniques

La CNCC a développé une série de six fiches techniques sur « la prise en compte du système informatique dans la démarche d’audit », détaillant les travaux à entreprendre sur ce sujet au fil des différentes étapes de la mission de certification des comptes.

Selon Yannick Ollivier, « le numérique constitue l'un des piliers majeurs sur lequel les commissaires aux comptes se doivent d’être absolument présents. Intégrer les enjeux numériques au sein des processus d’audit est tout simplement incontournable. Ce dont nous avons donc besoin aujourd’hui, c’est de fournir des clés et des outils directement utilisables par les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs dans l’exercice de leurs missions. ».

Ces fiches pratiques permettent notamment aux commissaires aux comptes d’orienter leur approche d’audit, d’identifier les risques d’anomalies significatives liés à l’environnement de contrôle informatique ou encore d’évaluer l’efficacité opérationnelle de ces contrôles sur une période donnée.

« Nous sommes de plus en plus dans le numérique, avec des flux d’informations invisibles. Les commissaires aux comptes doivent adapter leurs techniques de contrôle à cet environnement. », a indiqué Nathalie Malicet.

Au-delà des systèmes informatiques, et consciente des enjeux en termes de prévention et de risques cyber, la CNCC propose également une large gamme d’outils et de services conçus pour apporter des solutions opérationnelles aux besoins des professionnels dans leur adaptation à la transformation de l’économie et le développement de leur offre de services de diagnostics et d’attestations.