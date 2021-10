Numérique : accélération du virage pris en 2019 dans les lycées

À la rentrée de septembre 2019, pour encourager le virage numérique, la région Île-de-France avait équipé en tablettes ou ordinateurs les lycées ayant fait le choix de passer aux manuels numériques. Près de 200 000 équipements ont été distribués dans 330 lycées et l'espace numérique de travail (ENT) des lycées de la région, Monlycée.net, réseau social éducatif enrichi ces derniers jours de nouveaux modules tel que la web-conférence, a été mis à disposition des élèves, des parents d'élèves et des professeurs franciliens. Depuis la mise en place du confinement, Monlycée.net compte un million de connexions journalières.

En cette période de confinement sanitaire, ces outils ont prouvé leur utilité dans la mise en place de la continuité pédagogique : en permettant à chaque élève de travailler de chez lui, ils ont aussi prouvé leur efficacité dans la lutte contre la fracture numérique. Face à ce constat, la Région a décidé de continuer sur sa lancée pour la rentrée 2020 et de mettre à disposition un équipement numérique pour chaque nouveau lycéen, quel que soit le choix pédagogique de son établissement (manuels format papier ou numérique) : un ordinateur pour ceux qui entreront en classe de Seconde générale ou technologique et une tablette pour ceux qui entreront en Seconde professionnelle ou en première année de CAP. Ainsi, 106 000 ordinateurs et 31 000 tablettes vont être commandés par la région Île-de-France, qui a engagé 52 millions d'euros pour l'achat de ces équipements.

En deux ans, près de 340 000 équipements auront été distribués aux élèves et enseignants des lycées franciliens.