Numa, nouveau lieu d'innovation de Silicon Sentier

La Ville de Paris et la Région Île-de-France sont des soutiens historiques de l’association Silicon Sentier qui accompagne plus de 200 startups par an depuis 13 ans. En aidant Silicon Sentier à regrouper ses activités (la Cantine, le Camping…) dans un lieu unique beaucoup plus vaste, la Région Île-de-France et la Ville de Paris souhaitent poursuivre le développement de ce pôle d’attraction majeur du développement économique parisien et francilien. Elles ont donc participé au financement des travaux de réaménagement à travers un investissement de deux millions d’euros.

Cette visite a été l’occasion de rencontrer des porteurs de projets et de découvrir ce nouveau lieu de 1 500 m² comprenant un espace de co-working, un espace événementiel, un accélérateur de startups et d’autres espaces de réflexion et de création numérique.