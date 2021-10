Novancia Business School pousse ses jeunes étudiants à entreprendre

En ce début d’année sept jeunes entrepreneurs, âgés de 22 à 23 ans, ont décidé de créer leur entreprise, sans attendre la fin de leurs études pour se lancer.

« La création est un moyen de réaliser ses projets, ce n’est pas une finalité en soi » d’après Pierre Trehorel, étudiant en 2ème année de Bachelor, co-fondateur et co-organisateur des Golden Blog Awards, un concept de soirées qui permet de rassembler des blogueurs, dont la dernière édition a eu lieu à la Tour Eiffel.

Ces créateurs d’un nouveau genre envisagent la création d’entreprise comme la possibilité de voir éclore une idée, un concept qui vivre et se développer, loin de toute contrainte habituelle.

Et ils sont unanimes, « le moment pour créer c’est quand on est étudiant », ont-ils déclaré. Notamment grâce à l’absence de charges familiales, la forte implication de leur entourage et le soutien des professeurs et amis.

Bastien Kompf, étudiant en 2ème année de Master et co-fondateur de Innov'online SAS.

Une caractéristique se dessine chez ces jeunes entrepreneurs : ils n’ont pas peur de l’échec, contrairement à leurs aînés, beaucoup plus frileux. « Une nouvelle tendance », selon les enseignants-chercheurs de Novancia Business School, Noreen O’Shea et Maxime Jore.

Expérience inoubliable, développement de compétences, peu de choses à perdre en cas d’échec et la possibilité de se réorienter vers le salariat en cas de problèmes, les arguments ne manquent pas pour ces créateurs de richesse de demain.

Bientôt la création d’un réseau de « juniors entrepreneurs » ?