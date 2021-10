Nouvelles journées d'action du greffe du Tribunal de commerce de Paris

Forts de l’appui de plus de 800 personnes, qui ont signé la pétition de soutien en ligne des greffes marquent une nouvelle fois leur opposition à la Loi Macron. Un nouveau mouvement social est programmé au moment de l’examen de la loi par le Sénat, « pour alerter le gouvernement et les sénateurs sur leurs préoccupations et les conséquences désastreuses de l’article 19, sur le service public des greffes des tribunaux de commerce, s’il est voté en l’état ».

Le mardi 17 mars, une manifestation sera organisée devant le Tribunal de commerce de Paris, 1 quai de la Corse, de 14h à 16h. Le mardi 7 avril, les salariés du greffe du Tribunal de commerce de Paris manifesteront devant le Sénat, de 14h à 17h.

Pour eux, la réforme Macron :

- C’est la perte de qualité du RCS et des services rendus aux entreprises.

- C’est la remise en cause totale d’un modèle de Justice commerciale efficace et moderne qui ne coûte pas 1€ à l’Etat ni au contribuable.

- C’est la perte de la sécurité juridique attachée au registre du commerce et des sociétés.

- C’est la suppression assurée d’emplois dans les greffes.