Nouvelles accusations de fraude à l'office HLM de Bobigny

Ces nouvelles plaintes pénales qui datent de novembre 2020 s'ajoutent aux cinq déjà déposées le mois précédent auprès du parquet de Bobigny, pour favoritisme, détournement de biens et fonds publics, prise illégale d'intérêts, faux, usage de faux et escroquerie. Elles visent en particulier Jonathan Berrebi, ancien président de l'Office public de l'habitat (OPH) pendant la mandature de l'ancien maire centriste, Stéphane de Paoli, ainsi que des sociétés de rénovation ou de conseil. L'une d'elles porte sur des soupçons de fraude concernant des travaux dans deux locaux et au siège de l'OPH de Bobigny, en février 2020, pour un montant d'environ 67 800 euros. L'autre pointe des factures réglées à une société d'audit, pour un total d'environ 36 000 euros.

Dans les deux cas, « l'OPH ne trouve pas trace » des prestations réalisées, soulignent les plaintes. « J'ai peur que ça ne soit que politique. Est ce qu'on m'attaque en tant que président ou sur ma personne ? Je ne sais pas » a réagi Jonathan Berrebi, qui a rejeté en bloc ces accusations et indiqué qu'il avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse concernant les cinq premières plaintes.