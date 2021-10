Nouvelle ordonnance sur le portage salarial

Cette démarche pérennise et encadre un statut qui existe de fait depuis plus de 30 ans. Pour le syndicat des Professionnels de l’emploi en portage salarial, PEPS, « le gouvernement donne ainsi des garanties sur l’avenir d’un dispositif, utilisé par plus de 50 000 salariés qui ont fait le choix de l’autonomie ».

Cette ordonnance prévoit cinq dispositions principales :

1. Exclusivité de l’activité de portage salarial, ouvrant de facto une négociation en vue de la création d’une convention collective ;

2. Rémunération minimale de 2 377 euros brut mensuel pour un temps plein ;

3. Mise en place d’une garantie des salaires au bénéfice des salariés portés ;

4. Utilisation des contrats de travail existant, adaptés au portage salarial et donc, reconnaissance des droits ouverts par ces contrats auprès de Pôle emploi ;

5. Portage salarial réservé à des prestations de services (hors services à la personne), rendues par des personnes professionnellement autonomes.

Pour le PEPS, cette ordonnance représente une vraie avancée sociale. Selon son président, André Martinie, « c’est la consécration de la continuité du dialogue social depuis plusieurs années, qui aboutit et pérennise enfin le statut des professionnels autonomes. »