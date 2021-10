Nouvelle opération « Les avocats prennent La Défense » les 30 septembre et 1er octobre prochains

Le barreau des Hauts-de-Seine, avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Hauts-de-Seine et en partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat (CMA) IDF - Hauts-de-Seine, la BRED et le Medef Hauts-de-Seine, organise son évènement « Les avocats prennent la Défense » les 30 septembre et 1er octobre prochains, de 8h30 à 18h. Deux jours durant lesquels les avocats des Hauts-de-Seine, rassemblés au Centre de Conférence Cœur Défense, feront bénéficier les chefs d'entreprises, les artisans et les professions libérales de leur expertise, leur accessibilité et leur proximité.

Au programme, des ateliers pratiques, des témoignages et des consultations juridiques gratuites afin de répondre aux questions des entrepreneurs dans tous les domaines du droit impactant la vie de leur entreprise. L'objectif de ces deux journées est notamment de rappeler que la mission de l'avocat ne se cantonne pas à assurer la défense des justiciables devant les tribunaux mais qu'il conseille également, au quotidien, les entrepreneurs, les accompagne avec discrétion et efficacité et les fait profiter de son réseau de partenaires pour répondre au mieux à leurs besoins.

Entrepreneurs, venez leur demander conseil !

Programmation

Jeudi 30 septembre, six ateliers de 1h30 seront organisés tout au long de la journée :

08h30-10h00, un atelier intitulé « Choisir mes associés et ma forme juridique : 2 piliers clés de mon entreprise » ;

10h00-11h30, un autre intitulé « Handicap et droit pour enrichir l'entreprise » ;

11h30-13h00, un atelier intitulé « Quelle stratégie de financement pour accélérer mon développement ? » ;

13h00-14h30, un atelier intitulé « Cybersécurité » ;

14h30-16h00, un atelier intitulé « La fiducie, ou reine des sûretés » ;

16h00-17h30, un dernier atelier intitulé « La reprise d'entreprises à la barre »

Vendredi 1er octobre, six autres ateliers auront pour thème :