Nouvelle hausse de la densité carcérale qui s'établit à 114,6%

Au 1er octobre, les prisons françaises, qui souffrent d'une surpopulation chronique, comptaient 69 173 détenus pour 60 372 places opérationnelles, contre 68.472 au 1er septembre et 68.301 au 1er août, soit une augmentation de 872 prisonniers en deux mois. Cette croissance est de 13,1 % sur un an : on comptait 61 138 détenus au 1er octobre 2020.

La densité carcérale dans les 188 établissements pénitentiaires s'établit désormais à 114,6 %, en hausse par rapport au mois d'août 2021 (113,4 %). La densité carcérale atteint même 210,3 % à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, 208,5 % à Nîmes et 203,1 % à Foix.

Au 1er octobre, plus de la moitié des détenus étaient incarcérés dans une prison suroccupée à plus de 120 %, et 1 408 étaient contraints de dormir sur un

matelas posé au sol.

Parmi les détenus, 19 136 (27,7 %) sont des prévenus, incarcérés dans l'attente de leur jugement.

Le nombre de mineurs écroués (733), qui représentent environ 1% de la population carcérale totale, est en légère diminution, tandis que celui des femmes écrouées (2 954 au 1er octobre, soit 3,6 % de la population carcérale) augmente légèrement.

Au total, 82.932 personnes étaient placées sous écrou au 1er octobre, dont 13 759 non détenues faisant l'objet d'un placement sous surveillance électronique (13.089) ou d'un placement à l'extérieur (670), des chiffres stables.