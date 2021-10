Nouvelle hausse de 8 % pour le budget de la Justice

C'est le sourire aux lèvres mais adoptant un ton très sérieux que le ministre de la Justice a annoncé jeudi 26 août dernier que, grâce à la volonté du Président Emmanuel Macron, de son Premier ministre Jean Castex, et la mobilisation des parlementaires, le budget de la Justice augmentera de 660 millions d'euros, soit encore 8 % de plus, l'année prochaine.

Une annonce qualifiée « d'extrêmement importante » par le garde des Sceaux, non seulement pour la Justice mais aussi et surtout pour l'ensemble des justiciables.

« J'ai eu à maintes reprise l'occasion de constater lorsque j'étais avocat le dénuement de la Justice, et j'ai souhaité dès mon arrivée Place Vendôme intensifier les efforts budgétaires pour permettre à la Justice, essentielle dans notre société, de pouvoir exercer au mieux sa mission », a-t-il expliqué en introduction de cette annonce réjouissante publiée en vidéo sur les réseaux sociaux.

Le ministre de la Justice a ainsi félicité l'exécutif d'avoir pu exhausser son souhait et utiliser cette hausse de budget considérable, « qualifiée d'historique », afin de mettre en place la Justice de proximité, via notamment l'embauche de 2100 personnels supplémentaires, soit 10 % d'emplois publics en plus pour les juridictions.