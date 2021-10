Nouvelle gouvernance pour La Défense

La Région va jouer pleinement son rôle dans la nouvelle organisation, aux côtés des autres collectivités locales également impliquées afin de renforcer l'attractivité de ce quartier d'affaires et « lui donner un nouvel élan destiné à le hisser au niveau des meilleurs quartiers d'affaires internationaux ».

Comme le souligne la Région, « dans le contexte du Brexit, le quartier d'affaires de La Défense est un véritable atout, car il est à même d'attirer de très nombreuses entreprises internationales et européennes qui cherchent à s'implanter au cœur de l'Europe et veulent bénéficier d'une offre de bureaux disponible avec tous les services qui leur sont dédiés ».

La réforme de la gouvernance fait suite à une demande de Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, « pour redynamiser ce pôle économique et financier en simplifiant la gouvernance via la fusion des deux établissements publics actuels en un seul et unique établissement public local ».

De son côté, Valérie Pécresse « souhaite que dans le cadre du débat parlementaire, cette fusion entre deux établissements publics soit le prélude à d'autres simplifications dans la gestion des collectivités locales, comme la suppression de la Métropole du Grand Paris ».