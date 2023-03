Nouvelle exposition à la Maison de Chateaubriand de Châtenay-Malabry

À partir du 25 mars et pour une durée exceptionnelle d’un an, la Maison de Chateaubriand de Châtenay-Malabry présente une exposition personnelle d’œuvres de l’artiste contemporaine Marie Denis, en partenariat avec la Galerie Alberta Pane (Paris et Venise), dont la thématique principale est la nature, source d’inspiration commune avec François René de Chateaubriand.

« A travers cette exposition, c’est un dialogue inédit entre la création artistique contemporaine, la littérature et la nature qui prend place ici, au cœur du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, dans la maison de l’auteur des Mémoires d’outre-tombe. Des citations de ses ouvrages sont d’ailleurs installées aux côtés de vos œuvres, qui se confrontent ainsi à nos collections et à la beauté de notre parc », s’est réjoui Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, lors de l’inauguration.

Voyage dans l’univers-herbier de l’artiste

L’exposition propose un voyage dans l’univers-herbier de l’artiste et invite à un dialogue sur mesure inédit avec la pensée et l’œuvre de Chateaubriand, à travers des citations et extraits d’ouvrages, et des collections de la maison. Organisée sur une année entière, l’exposition se veut vivante et évolutive, afin de proposer aux visiteurs un parcours renouvelé au fil des saisons et du rythme de la nature. « Le visiteur s’y balade comme dans un paysage intérieur mystérieux, aboutissement d’une expérience intime d’une artiste au travail dans une maison d’écrivain », explique le Département dans un communiqué.

Marie Denis a créé des œuvres in situ à partir de végétaux herborisés. « Cette approche met en valeur, outre le travail sur la nature d’une artiste contemporaine, le rapport entre la nature, l’art et la littérature au sein de la maison de Chateaubriand, en engageant un contrepoint entre les créations de l’artiste et celles de l’écrivain ».