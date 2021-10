Nouvelle étape dans les travaux de géothermie d'Issy Cœur de Ville

Les travaux du futur écoquartier situé en plein centre-ville d'Issy-les-Moulineaux entrent dans une phase clé. Grâce à une alimentation en énergie durable, les installations permettront la distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire, mais aussi de froid à travers un réseau dédié.

La géothermie de basse profondeur sera alimentée en ENR à 76 % pour le froid et à 71 % pour le chaud : de quoi offrir une qualité de vie et un confort optimisés aux 627 logements, aux plus de 40.000 m² de bureaux, futur siège de CNP Assurances, aux 7 salles de cinéma, à l'ensemble des commerces et aux équipements publics (école, crèche, salle polyvalente) qui composent le projet Issy Cœur de Ville.

Lors de cette 2e phase, les équipes Engie Solutions, mandatées par Altarea, vont alterner les travaux d'électricité, avec le câblage et l'installation des postes haute tension (HTA), et les interventions hydrauliques avec la connexion des puits de géothermie, des équipements de production chaud et froid et des 18 sous-stations.