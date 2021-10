Nouvelle équipe fiscale pour le cabinet Veil Jourde

Veil Jourde, qui compte aujourd'hui 18 associés et plus de 50 avocats, annonce l'arrivée de nouveaux talents dans son département fiscal.

Benoît Gréteau rejoint Veil Jourde comme associé avec une équipe composée de trois collaboratrices: Rébecca Renard, Charlotte Bittermann et Pauline Delaflotte. Il prendra la responsabilité du département Droit Fiscal.

Benoît Gréteau dédie son expertise à la fiscalité des entreprises. Il intervient sur la structuration fiscale des opérations de cession, d'acquisition, de financement ou de LBO. Il assiste aussi ses clients, des groupes français et étrangers, dans toutes leurs problématiques fiscales, y compris dans le cadre de redressements et de contentieux fiscaux. Il dispose également d'une forte expérience de la fiscalité des dirigeants, chefs d'entreprise, actionnaires et managers.

« Notre arrivée chez Veil Jourde est à la fois une continuité et un challenge pour apporter une réponse globale face aux nouveaux défis à coloration fiscale qui se présentent aux entreprises. En particulier, la pénalisation du droit fiscal devenant un enjeu préoccupant pour un nombre croissant de nos clients, nous développerons avec les équipes de droit pénal des affaires et de droit public de Veil Jourde, une offre spécifique. Aussi, nous continuerons de développer les spécialités pour lesquelles nous sommes reconnus : le support aux transactions, l'accompagnement et le conseil fiscal au quotidien, les contentieux fiscaux à forts enjeux. A ce titre, l'activité soutenue de fusions acquisitions et de financement du cabinet sur des dossiers complexes favorisera notre approche de cette activité. » souligne Benoît Gréteau.

« La complémentarité des activités de Benoît et de son équipe, sa connaissance du même type de clientèle que la nôtre, sa démarche entrepreneuriale dans les dossiers ainsi que ses valeurs nous ont convaincus de lui proposer de nous rejoindre. » déclarent Emmanuel Glaser et François de Navailles.

Éléments biographiques

Benoît Gréteau est avocat au Barreau de Paris depuis 2003. Il a exercé au sein du département fiscalité des entreprises des cabinets Ayache, Salama et Associés et Ernst & Young. En 2010, il entre chez Aramis au sein duquel il exerce comme associé et responsable du département Droit fiscal

Rébecca Renard est avocate au Barreau de Paris depuis 2012. Elle intègre en 2012 le département droit fiscal chez Aramis.

Pauline Delaflotte est avocate au Barreau de Paris depuis 2017. Elle a été collaboratrice fiscaliste chez Fidal de 2017 à 2019 puis a intégré le cabinet KPMG Avocats comme collaboratrice fiscaliste.

Enfin, Charlotte Bittermann est avocate au Barreau de Paris depuis 2018. Elle a été Collaboratrice, fiscaliste, Cabinet Reinhart Marville Torre de 2017 à 2019 avant d''exercer comme collaboratrice, au département droit fiscal du cabinet Aramis.