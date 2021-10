Une nouvelle équipe à la tête du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise

La nouvelle équipe dirigeante annonce vouloir continuer à cultiver la culture de la responsabilité au sein du CJD. Par ailleurs convaincus que l'Education nationale ne détient pas le monopole de formation des citoyens et que les collaborateurs d'entreprise disposent naturellement du goût d'apprendre, Olivier de Pembroke et Olivier Michel « souhaitent reprendre et répandre cette culture de la citoyenneté au cœur des entreprises ».

La nouvelle équipe du CJD France poursuivra sa réflexion sur les nouveaux modèles de société « pour créer de véritables espaces dédiés aux débats citoyens ». Le CJD organisera ainsi des rencontres citoyennes « avec l'enjeu, non pas d'être porteur d'un message, mais de mettre son expérience et ses outils au service du débat, sans intérêt partisan à défendre, mais juste avec l'envie de réfléchir ensemble à la société de demain ».

Partant du constat que la croissance des entreprises ne peut plus reposer que sur l'augmentation grandissante de la vente de biens, Olivier de Pembroke et Olivier Michel estiment que « les nouvelles ressources de la croissance doivent s'appuyer sur quatre piliers : la santé, la pertinence, la confiance et la compétence, qui créent un cercle économique vertueux, source de croissance et de bienfaits pour tous ». Les entrepreneurs du CJD souhaitent expérimenter la transformation d'entreprises volontaires en incubateurs citoyens afin de mettre à disposition leurs outils et leurs ressources au service de projets plus jeunes et ainsi transmettre leur expérience à de futurs dirigeants.