Nouvelle édition du

Éditée par l'Observatoire international des prisons (OIP), elle a été symboliquement déposée le 10 décembre dans la médiathèque de la prison de la Santé à Paris par une délégation de représentants d'une douzaine d'ONG. Cet ouvrage vise "à permettre aux détenus de défendre leurs droits". Remis gratuitement aux détenus, il a été distribué simultanément dans dix-neuf autres établissements pénitentiaires de la France métropolitaine et d'outremer. Il contient tout ce qui concerne la vie des détenus avec les références de toutes les lois et de tous les textes réglementaires. Au total, quelque 2 700 exemplaires seront remis dans les prisons - dans les médiathèques ou individuellement aux prisonniers qui en feront la demande - et aux familles de détenus.

© Editions La Découverte