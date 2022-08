Nouvelle édition de la Foire aux fromages et vins

Pendant trois jours, le quartier Saint-Saturnin se transformera en temple des saveurs. L’événement phare de la rentrée à Antony devrait ravir les inconditionnels des spécialités régionales.

Pour cette nouvelle édition, 130 exposants seront présents, venus de toutes les régions françaises et même de Suisse, pour proposer les produits de leur terroir. Parmi eux, plus de la moitié est issue de la filière viticole ; les autres se répartissant entre fromagers et producteurs de foies gras, de charcuterie artisanale, de confitures, de biscuits... Cette fête dédiée aux plaisirs gustatifs sera l’occasion de rencontrer les ambassadeurs des régions, de découvrir leurs spécialités, leurs secrets de fabrication et, bien entendu, de déguster leurs produits.

Cette année encore, des verres à vin écoresponsable, 100 % polypropylène et sans bisphénol A, seront distribués sur place. Ils permettront de déguster avec modération des vins sur les étals. D’autres dégustations sont prévues, puisque des espaces dédiés à la restauration seront installés. Au menu, les spécialités culinaires de l’Hexagone : tartiflette de Savoie, aligot de l’Aveyron, huîtres de l’Atlantique, galettes bretonnes, truffade du Cantal, escargots de Bourgogne ou encore tripoux d’Auvergne.

Un rendez-vous économique

La Foire aux Fromages et aux Vins constitue également un événement économique. Certains producteurs mettent à profit cette manifestation pour promouvoir leurs produits et gagner en visibilité. Au fil des années, de plus en plus de visiteurs commandent directement leurs produits auprès des exposants et viennent les chercher pendant la Foire. Certains viticulteurs ont même développé des points de vente dans des boutiques-relais de la région comme des cavistes.

Cet événement a réuni près de 60 000 visiteurs l’année dernière et reste le grand rendez-vous de la rentrée, à Antony.