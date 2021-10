Nouvelle campagne de communication des avocats

Après les notaires, c'est au tour des avocats de faire de la promo ! Depuis le début du mois, les avocats reprennent la parole en presse et en radio à travers quatre visuels illustrés par Philippe Petit-Roulet et deux spots radio pour réaffirmer haut et fort leur mission de conseil envers les citoyens.