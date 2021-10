Nouvel investissement de 2,3M€ pour renforcer la French Tech

La stratégie French Tech portée par le Gouvernement a pour objectif de développer un écosystème de start-ups sur l'ensemble du territoire.

« Avec cet appel à projets, le Gouvernement mobilise de nouveaux moyens financiers pour soutenir les écosystèmes French Tech territoriaux, à la fois pour les accompagner dans le contexte économique actuel, mais également pour accélérer l'émergence de start-ups partout en France, afin qu'elles bénéficient à tous les territoires et à tous les talents. Les Capitales et les Communautés French Tech d'Outre-mer incarnent les valeurs de la French Tech sur tous les territoires, elles portent des projets innovants qui valorisent les start-ups qui recrutent, soutiennent la diversité et la mixité dans la tech, ou encore développent l'économie bleue », déclare Cédric O.

Secteur créateur d'emplois

Ces jeunes entreprises stimulent l'innovation, créent de l'emploi un peu partout sur le territoire national, et contribuent à renforcer la souveraineté technologique française et européenne.

En 2021, les 120 start-ups les plus performantes, celles qui composent les programmes Next40 et French Tech 120 prévoient de créer 10 000 emplois à elles-seules partout en France. La French Tech s'appuie sur un réseau de 13 Capitales French Tech dans les grandes régions françaises et d'une centaine de Communautés en France et à l'étranger.

Ce nouvel investissement de 2,3 millions d'euros est issu du Programme d'investissements d'avenir (PIA), dirigé par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance.

Les Capitales French Tech pourront solliciter une aide allant jusqu'à 150 000 euros et les Communautés d'Outre-mer jusqu'à 50 000 euros pour :

Renforcer la diversité de l'écosystème tech en déployant le programme French Tech Tremplin ;

Proposer un accès unifié aux services de l'Etat et des collectivités territoriales à l'ensemble des startups en déployant le programme French Tech Central ;

Mettre en place des actions en faveur de la création d'emplois dans les start-ups ;

Mettre en place des actions destinées à soutenir le développement durable ou de soutien à l'économie bleue (pour les communautés French Tech d'outre-mer).

Focus sur l'économie bleue en Outre-mer

Les cinq communautés French Tech d'Outre-mer (La Réunion ; Polynésie ; Guadeloupe ; Guyane ; Nouvelle-Calédonie) incarnent les valeurs de la French Tech dans les départements ultra-marins.

Elles participent également à la stratégie French Tech, avec des actions du développement des territoires insulaires vers un développement durable et résilient (Tech4Islands Awards de FT Polynésie), le soutien à l'émergence de start-ups à fort potentiel en Guadeloupe ou la mobilisation des start-ups pour des challenges numériques et responsables (« Mo Pitch » de FT Guyane).

Leurs actions, ancrées dans les enjeux de leurs territoires, s'appuient fortement sur les défis liés au développement durable et à l'économie bleue.

Ce nouvel AAP dédié aux Capitales French Tech et Communautés d'Outre-mer témoigne du soutien inédit du Gouvernement envers les écosystèmes tech territoriaux, qui sont des moteurs essentiels dans le contexte économique actuel.