Nouvel associé au bureau de Paris de Bardehle Pagenberg

" En moins de deux ans depuis son arrivée au cabinet comme collaborateur senior, Axel a su démontrer qu'il avait les qualités professionnelles et humaines requises pour diriger sa propre équipe et faire bénéficier le collège des associés de son dynamisme et de son excellence. Il fait l'unanimité à Paris comme à Munich. Il est reconnu par ses pairs comme un confrère rigoureux et fiable. Notre clientèle apprécie sa réactivité et son sérieux ", se réjouit Julien Fréneaux, managing partner de Bardehle Pagenberg à Paris.

"Je suis ravi de cette évolution au sein d'un cabinet qui continue de me donner ma chance. Ces deux dernières années, j'ai pu apprécier l'extrême professionnalisme et le savoir-faire de nos avocats et ingénieurs, notamment à Paris et à Munich. Exercer à leurs côtés comme associé est un honneur et un défi. Je suis convaincu que cet environnement d'excellence constitue le cadre idéal pour me permettre de servir au mieux notre clientèle et contribuer à son développement", ajoute Axel Munier, nouvel associé de de Bardehle Pagenberg.

Né en 1984 et membre du barreau de Paris depuis 2010, Axel Munier est titulaire d'un LL.M. (McGill University, Montréal, 2007) et d'un Master 2 Recherche en Propriété littéraire, artistique et industrielle (Paris II, 2009). Il a débuté sa carrière comme collaborateur au cabinet Bird & Bird (2010-2015). Axel Munier est un avocat spécialisé en contentieux de la propriété intellectuelle.

Il exerce principalement en droit des dessins et modèles et en droit des brevets. Il intervient également dans des dossiers de droit des marques, droit d'auteur et concurrence déloyale.

Axel conseille et assiste tous types d'acteurs économiques, majoritairement internationaux, dans des secteurs variés parmi lesquels le design, l'automobile, l'électronique, la mode et le sport.

Axel est fort de nombreuses expériences dans des contentieux nationaux et transnationaux. Il assiste les clients du cabinet devant les juridictions françaises civiles, commerciales et pénales, les offices français et européen de la propriété intellectuelle, ainsi que les instances spécialisées en matière de noms de domaine. Intervenant dans des litiges transnationaux, il coordonne les acteurs impliqués à l'échelle nationale dans différents pays.

Axel intervient régulièrement en conseil sur des questions variées, tant dans les domaines de la propriété intellectuelle qu'en matière de droit de la consommation, réglementation ou droit douanier.

En matière de lutte contre la contrefaçon, il conçoit et met en œuvre des stratégies efficaces contre les réseaux de distribution de marchandises pirates.