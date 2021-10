Nouvel aménagement cyclable sur les Champs-Elysées.

Ils prévoient, dans chaque sens de circulation, la transformation d’une voie en couloir de bus ouvert aux vélos. Cet aménagement sera mis à disposition des cyclistes dès le 30 juin. Il sera accompagné d’une nouvelle traversée piétonne ainsi que de l’élargissement du passage piéton vers la Place de la Concorde. Il permettra de sécuriser les déplacements des cyclistes et des piétons, et de fluidifier le trafic automobile. Cette nouvelle liaison constitue le premier pas d’un projet d’aménagement cyclable sur l’ensemble des Champs-Elysées, actuellement à l’étude. Pour Julien Bargeton, adjoint chargé des déplacements, des transports et de l’espace public, « sur l’avenue des Champs-Elysées, comme sur toutes les autres voies parisiennes, les cyclistes doivent pouvoir circuler en toute sécurité. Désormais, les cyclistes aborderont plus sereinement leurs déplacements sur cette avenue en appréciant davantage le paysage exceptionnel qu’offre l’un des plus beaux itinéraires cyclables de la capitale ».