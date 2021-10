Nouveaux systèmes d'autopartage : de bonnes nouvelles pour les Franciliens

La capitale continue dans sa volonté de promouvoir une alternative à la voiture traditionnelle. Renault, Drivy, PSA... ils sont en lice pour remplacer Autolib dont le contrat vient d'être résilié. Parallèlement, le Conseil de Paris a également voté la création d'une “carte d'autopartage”.

Renault a saisi l'occasion, avec ses filiales Marcel et Renault Mobility. En effet, elle proposera une offre de VTC électriques, mais aussi d'autopartage sans stations. Les véhicules pourront être déposés librement dans une zone prédéfinie, Ils seront disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et rechargés, lavés, ou réparés si besoin. Il devrait y avoir près de 2 000 véhicules en circulation d'ici la fin 2019, Renault ayant pour objectif d'agrandir sa flotte dans les mois qui suivent.