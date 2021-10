Nouveaux points de recharge pour les véhicules électriques

Le Conseil de Paris a adopté dernièrement un projet de déploiement d'un réseau de 180 points de recharge accélérée, répartis sur 60 bornes, destinés aux véhicules électriques et hybrides de deux à quatre roues. Suite à un appel d’offres, la conception et l’installation des bornes sont aujourd’hui confiées, au groupement Ineo-Satelec-Lafon. Leur gestion sera assurée par la société Sodetrel. Ces bornes nouvelle génération seront installées dans l’ensemble des arrondissements, sur des places spécifiquement dédiées aux véhicules qui nécessitent une recharge électrique : voitures individuelles, véhicules utilitaires et de livraisons, deux roues. Deux vitesses de recharge sont possibles : recharge accélérée (une heure suffit pour effectuer une recharge quasi complète) ou recharge normale (six à huit heures pour une recharge complète). Une nouvelle tarification est mise en place pour inciter à la recharge accélérée de jour, qui facilite la rotation des véhicules, et à la recharge normale de nuit dans une optique d’économies d’énergie. Il en coûtera ainsi un euro pour recharger son véhicule de façon accélérée, tandis que la recharge normale sera gratuite la nuit. Outre ces 180 nouveaux points de recharge, 480 stations Autolib’ sont aujourd’hui équipées de bornes tiers, à recharge normale, librement accessibles aux particuliers. Par ailleurs, 65 parkings concédés offrent 147 points de recharge normale. Afin de développer encore davantage leur nombre, la Maire de Paris impose l’installation de bornes de recharge rapide à chaque du renouvellement des contrats de concession des stations-services occupant le domaine public. Une dizaine de stations est concernée à court terme.