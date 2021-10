Nouveaux lieux d'accueil d'entreprises internationales

Reconduit en ce début d’année, en collaboration avec P3MIL (le réseau francilien des pépinières d’entreprises), ce processus de labellisation vient de récompenser huit nouveaux lieux d’accueil répondant à des critères comme l’expérience internationale de l’équipe d’animation ou les services proposés.Il s’agit de la Pépinière et hôtel d’entreprises Paris Soleillet (Paris – 75), de l’Incuballiance (Orsay – 91), de l’Incubateur Institut de la Vision (Paris – 75), du Silicon Sentier Numa (Paris – 75), du San Val-d’Europe (Serris -77), d’Inneos (Buchelay – 78), de Versailles Grand Parc (Versailles – 78) et de CreativeValley (Le Kremlin-Bicêtre et Ivry-sur-Seine – 94). A l’occasion de la remise de ces prix, Jean-Paul Planchou, le vice-président du Conseil régional a précisé : « Il s’agit pour nous d’identifier les qualités concurrentielles et différentiantes des lieux d’accueil susceptibles d’héberger des entreprises internationales. Il est important que l’initiative publique les récompense et c’est ce que nous faisons aujourd’hui avec ce label ».