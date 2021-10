Nouveaux espaces de coworking étudiants-entrepreneurs

Paris est l’une des capitales d’Europe qui accueille le plus d’entreprises innovantes et de startups. Le monde de l’entreprenariat parisien offre ainsi aux étudiants de nombreuses opportunités professionnelles. Afin qu’ils puissent profiter pleinement de cette dynamique et disposer d’un cadre idéal de travail, l’exécutif parisien a lancé un appel à projets fin janvier pour favoriser le développement d’espaces de coworking étudiants-entrepreneurs.

Ce projet a été plébiscité par les Parisiens dans le cadre du budget participatif 2014. Plus de 15 000 d’entre eux ont voté pour la création de ces lieux propices aux échanges et à la créativité, qui permettront aux jeunes d’avoir tous les atouts en main pour leur parcours professionnel.

Les 14 lauréats ont été sélectionnés pour leur capacité à s’adapter aux rythmes des études et par leurs grilles tarifaires abordables. Ils se répartissent dans de nombreux arrondissements. Autant de critères qui garantissent l’accès à tous les étudiants. Ouverts et entièrement équipés (Wi-Fi haut débit, suites logicielles, applications spécialisées, etc.), ces lieux verront leur décor réalisé par des artistes, afin d’offrir un cadre de travail agréable et stimulant.