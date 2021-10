Nouveau think tank des professions réglementées du chiffre et du droit : Emerize

Après le Club des juristes, voici venu Emerize, un cercle de réflexion un peu plus large incluant les professionnels du chiffre, finalement confrontés aux mêmes types de difficultés que leurs confrères des professions réglementées du droit.

« Autour des thèmes comme la stratégie, le management, l'innovation et la coopération, notre volonté est de travailler ensemble sur l'intelligence collective pour faire évoluer nos professions et nos structures respectives. Emerize, c'est la convergence de faire émerger des idées et les promouvoir », explique Catherine Sauvat, présidente du nouveau think tank Emerize.

Comptant aujourd'hui une quarantaine de membres (comme le Club des juristes créé en 2007) ce laboratoire ambitionne d'accueillir de nouveaux experts animés par la même volonté, le dépôt de candidatures se faisant en ligne sur emerize.fr/contact/. Ses conférences et travaux auront-ils le même succès que ceux du Club des juristes, devenu un véritable lobby auprès de la Chancellerie ?

Réservoir de professionnels éclectiques, Emerize s'est fixé pour objectif de faire le pont entre réflexions et problématiques contemporaines du chiffre et du droit. Ses quatre membres fondateurs, 14 Pyramides Notaires, BDS Associés, Santarelli et Spring Legal sont à l'image de l'interprofessionnalité.

« Être ensemble, partager nos pratiques, nos difficultés est une vraie richesse. Chacun apporte sa plus-value, son expertise personnelle sur une même matière. Les synergies se forment naturellement et les idées émergent », précise Véronique Dutoit, sa vice-présidente.

Ce mouvement réunit en effet les expériences variées engrangées par chacun de ses membres, couvrant à la fois le développement de pratiques interprofessionnelles mais aussi les évolutions et innovations en matière de management, de croissance, de formation, de gestion de crise et d'optimisation organisationnelle et financière.