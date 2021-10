Nouveau site pour le Conseil général du Val-de-Marne

Il est entièrement conçu en « responsive design » pour permettre aux Val-de-Marnais d’y accéder avec leur mobile, et il est accessible à la majorité des utilisateurs en remplissant aux conditions de navigation du label Accessiweb niveau argent. Ce nouveau site est principalement orienté sur les services proposés par le Département. « À votre service » est une rubrique simple composée de fiches services classées par thématiques et par publics. Cette rubrique offre des informations sur les démarches à effectuer pour obtenir les aides et services du Département. La rubrique « Conseil général » est davantage tournée vers l’Institution en offrant un aperçu des politiques et des actions menées par le Département dans tous ses domaines de compétences. La rubrique « Vivre en Val-de-Marne » recense les évènements et actualités du territoire. On y trouve aussi des chiffres et des données sur le Val-de-Marne.