Nouveau règlement des étalages et des terrasses

Ce dispositif, possible avec une autorisation sur la base d'une simple déclaration et l'affichage d'une charte, permettait d'installer une extension de terrasse sur l'espace public. Dès la sortie du 1er confinement en 2020, la Ville a par ailleurs exonéré les professionnels de leurs charges de terrasses jusqu'à la fin de la période estivale de 2021 pour un montant de 45 millions d'euros qui constitue un effort financier très important.

Face au succès des terrasses éphémères, et à la demande des professionnels, Paris a étudié pendant plusieurs mois, en concertation avec toutes les parties prenantes (associations de professionnels, associations de riverains, etc.), la possibilité de pérenniser ce dispositif en l'introduisant dans le règlement des étalages et terrasses. À l'issue de cette large concertation, le règlement des étalages et terrasses a été réformé, en avril 2021, avec l'introduction de deux nouveaux dispositifs pour les professionnels. Ces nouveautés marquent, pour les professionnels, le passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation, c'est-à-dire d'un contrôle systématique des dossiers par les services techniques de la Ville de Paris (direction de l'urbanisme), de la Préfecture de police, et d'un avis des mairies d'arrondissement avant d'autoriser les installations compatibles avec les règles de l'espace public parisien.