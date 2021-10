Nouveau partenariat de promotion en recyclage urbain pour Novaxia Investissement à Aubervilliers

Aubervilliers est un secteur à fort potentiel et en pleine mutation. L’ensemble de 3 étages bénéficie de la proximité de la future ligne 12 (3 min à pied) comme de la ligne 7. Cette géolocalisation optimale permettra de réaliser un recyclage en logements. « Nous sommes heureux et fier de réaliser avec notre partenaire Interconstruction notre première opération de recyclage urbain sur le territoire d’Aubervilliers. Nous sommes persuadés que nos solutions innovantes de portage foncier sont parfaitement adaptées à des territoires en pleine mutation avec un potentiel de croissance très fort comme Aubervilliers. En écoute de la ville et en appui de nos partenaires promoteurs nous sommes persuadés que cette opération est la première d’une belle série d’opérations de création de logements alliant investissement responsable et rentabilité », expliqueMathieu Descout, président de Novaxia Investissement. Deux bâtiments de logements sont envisagés par le partenariat investisseur – promoteur, avec des commerces et ateliers d’artistes. Ce recyclage en logements permettra d’apporter une réponse à la pénurie de logements qui touche particulièrement les territoires métropolitains (Ministère de la Transition écologique : Sur la période 2013 – 2020, un déficit de 800 000 nouveaux logements s’est creusé en France). Le projet futur recréera des espaces de pleine terre, dépassant les objectifs de Novaxia Investissement en termes de Zéro Artificialisation Nette des sols.



Portage foncier pour un promoteur Le bâtiment obsolète a été acheté sans conditions suspensives par Novaxia Investissement en partenariat promoteur. Novaxia Investissement permet au partenaire promoteur d’optimiser ses fonds propres grâce à cette stratégie audacieuse en réalisant du portage foncier.



Aubervilliers s’ouvre à l’occupation temporaire solidaire Ces 5 000 m² seront mis à disposition d’acteurs de l’économie sociale et solidaire avec gratuité de loyer pendant les démarches administratives, selon les engagements de la mission de Novaxia Investissement. Ils permettront au quartier de bénéficier d’une activité associative à la place d’un bâtiment vide. Novaxia Investissement est la première entreprise à mission du secteur de l’immobilier et développe l’investissement de recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre. Les candidatures pour l’occupation temporaire de ce bien sont toujours ouvertes (contact ci-dessous).