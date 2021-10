Nouveau module e-learning pour mieux accueillir les touristes

A partir d'expériences réelles, ce module entraîne dans le sillage de trois groupes de touristes internationaux, aux codes et usages variés. Il suffit d'adopter successivement leurs points de vue et de repérer avec eux les clés d'un accueil réussi. Il explore ainsi les différences de perception, d'habitude de voyage et de communication à travers le monde.

Pour Eric Jeunemaitre, président du CRT, « cette offre e-learning, gratuite, permet de faciliter l'accès à la formation de tous les acteurs du tourisme francilien, office de Tourisme, excursionniste, hôtelier, employé d'un établissement culturel... Ils étaient près de 1 000 en 2017 à en bénéficier avec l'ambition de mieux accueillir les visiteurs à Paris et en Ile-de-France, une priorité régionale majeure souhaitée par Valérie Pécresse ».