Nouveau livre blanc RGPD pour les intégrateurs de technologie

Dans le cadre de leur partenariat, le Centre national de prévention et de protection (CNPP) et l'Alliance nationale des intégrateurs de technologies connectées, sécurisées et pilotées (ANITEC) ont travaillé en étroite collaboration pour proposer un livre blanc sur les bonnes pratiques RGPD à l'attention du secteur de l'information, de la communication, de l'audiovisuel, de la domotique et de la sécurité des personnes et des biens dans les bâtiments. Un outil précieux pour aider ces nombreux experts réunis dans l'organisation professionnelle des intégrateurs de technologie à respecter le droit européen des données personnelles.

@ DR