Nouveau : Les sucreries de Mélodie

Pralines à la confiture de lait, nougats aux trois vanilles, pop-corn chocolat gingembre confit, rosettes de meringue, chocolats noirs fourrés, praliné feuillantine au caramel au beurre salé, bouchées de chocolats blancs, créations à base de chocolat Dulcey au goût biscuité, macarons… sont à découvrir avec gourmandise dans sa boutique de l'avenue de Versailles.



Pour saisir le meilleur de cette création, elle convie Xavier Thuizat, sommelier du restaurant Pierre Gagnaire, un samedi par mois, pour des ateliers consacrant les accords vins-sucreries. Cette escapade gustative permet de mieux déguster les vins et de travailler sur des associations originales et inédites. Les gâteaux et confiseries sont 100 % « Made by Melodie ».