Nouveau directeur général des services de la Métropole du Grand Paris

Cette nomination prendra effet à compter de mai 2018.

« Le Préfet Paul Mourier est non seulement un grand serviteur de l'Etat mais il a également l'expérience des collectivités territoriales ce qui représente un atout majeur pour la Métropole du Grand Paris qui poursuit son développement au service de ses 131 communes et de ses 7,15 millions d'habitants. Par cette nomination, j'ai souhaité une parfaite continuité au niveau de la Direction générale des services de la Métropole suite au départ du préfet Thomas Degos, appelé par le Gouvernement aux fonctions de directeur du cabinet de la ministre des Outre-Mer. Je salue ici le professionnalisme et l'entier dévouement à la cause métropolitaine du préfet Thomas Degos qui a permis à la MGP de prendre son essor depuis deux ans. Je suis par ailleurs sensible au soutien du Gouvernement qui a permis de nommer le préfet Paul Mourier dans des délais très rapides », a indiqué Patrick Ollier.